حي الطريف.. مجمع التاريخ والآثار وموطن أسرة آل سعود

الرياض - محمد عبدالله - شكل حي الطريف احد أهم المواقع السياسية والجغرافية في المملكة العربية السعودية، منذ نشأة الدولة السعودية الأولى.

ويوجد حي الطريف في منتصف شبه الجزيرة العربية في الدرعية من مدينة الرياض، على ضفاف وادي حنيفة.

وتم تدوين موقع الحي بالدرعية في قائمة التراث العمراني باليونسكو لعام 2010 ميلاديا.

وتم تأسيس الحي في القرن 15 الميلادي ، ظهر الدور السياسي والديني للحي في القرن 18 و 19 الميلادي.

ويعد أول موطن لأسرة آل سعود، ولعل من أهم وأشهر ما يميز حي الطريف هو احتوائه على أثار لبعض القصور بالإضافة إلى مدينة تم بنائها على واحة الدرعية.

الوصف المعماري

يشتمل الحي على العديد من المباني الأثرية والقصور والمعالم التاريخية، إضافة إلى أن حي الطريف كان يحتوي على الكثير من المباني الإدارية الخاصة بعهد الدولة السعودية الأولي ولعل من أهمها قصر سلوى هذا القصر قد تم بناؤه خصيصا من أجل إدارة شئون الدولة السعودية الأولى.

كما يحتوي حي الطريف على كل من جامع الأمام محمد بن سعود، قصر سعد بن سعود، قصر ناصر بن سعود، قصر الضيافة التقليدي، هذا إضافة إلى سور كبير ومجموعة من أبراج المراقبة التي تحيط حي الطريف.

وتم تسجيل حي الطريف في الدرعية التاريخية في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في 29 من شهر يوليو لعام 2010 ميلادية، وبهذا أصبح حي الطريف هو ثاني موقع سعودي بعد موقع مدائن صالح اللذان تم تسجيلهما في قائمة التراث العالمي.

أهم الآثار بحي الطريف

ويضم حي الطريف، متحف الدرعية بقصر سلوى: ويقوم بالتعريف بتاريخ الدولة السعودية الأولى وذلك عن طريق المكونات المتحفية والأنشطة وشاشات العرض ومجموعة من اللوحات والمجسمات والقطع المتحفية والأفلام وثائقية.

كما يضم متحف الحياة الاجتماعية، وهذا المتحف يقوم بعرض العادات والتقاليد والأدوات التي كان يتم استخدامها في الدولة السعودية الأولى.

والمتحف الحربي، يتم فيه عرض بعض الأدوات الحربية الخاصة بتاريخ الدرعية، و«متحف الخيل العربية»، ويهدف هذا المتحف إلى القيام بالتعريف بالخيل العربية وطريقة رعايتها بالدرعية.

ومتحف التجارة والمال، ويهدف إلى عرض الاقتصاد في وقت إزدهار الدرعية، وكذا «مركز استقبال الزوار»، وهذا المركز يوجد أمام قصر سلوى الهدف منه استقبال الزوار بحي الطريف.

وسوق الطريف، والذي يحتوي على مجموعة كبيرة من المحلات التي تقوم بعرض العديد من المنتجات التقليدية والمصنوعات الحرفية و يوجد به العديد من المطاعم المتنوعة.

ويضم الحي أيضا، جامع الإمام محمد بن سعود، حيث تبلغ مساحته نحو ألفين ومائتي متر مربع.

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