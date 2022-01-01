الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات برد على معظم المناطق.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (علقان، جبل اللوز، الزيتة).

وبالنسبة للبحر الأحمر، ستكون هناك رياح سطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون هناك رياح سطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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