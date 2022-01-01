شكرا لقرائتكم خبر عن موجة أمطار على الشرقية والرياض .. و"المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التنبيه يشمل الباحة والقصيم والشمالية والجوف

تشهد المملكة منذ الليلة الماضية هطول أمطار على عدد من المناطق منها الشرقية والتي تعرضت لسقوط أمطار رعدية على الخفجي والقيسومة وحفر الباطن وقرية العليا، كما تشهد الرياض أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

فيما صدرت تحذيرات من الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر مع هطول الأمطار، كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه بسقوط أمطار على القصيم والحدود الشمالية والجوف يصاحبها تدني في مدى الرؤية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية - بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.