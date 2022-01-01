بالفيديو.. مسؤول: 4 تحديات تواجه النظام الصحي في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف د. سالم الوهابي المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، عن أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي في المملكة.

وقال الوهابي، لبرنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، إن انتشار الأمراض المزمنة أكبر تحد يواجه النظام الصحي بالمملكة، وندرة الكوادر البشرية المؤهلة، ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، فضلًا عن جائحة كورونا.

وتفصيلًا أوضح أن التحدي الحالي يتمثل في الجائحة والأمراض المعدية التي تنتشر من فترة لأخرى، وتسبب هذه المشكلة العالمية.

وهناك أيضًا على سبيل المثال وليس الحصر انتشار الأمراض المزمنة، ومنها السكري والضغط وأمراض القلب والأورام، وهذه الأمراض تستمر مع الإنسان لسنوات طويلة وتقلل الإنتاجية وترفع التكلفة والفاتورة النهائية للنظام الصحي؛ لأن علاجها يستمر لفترات طويلة.

وتابع أن من ضمن التحديات أيضاً زيادة تكلفة الرعاية الصحية في المملكة والعالم، فهناك منحنى يتصاعد باستمرار، بسبب زيادة ارتفاع أسعار الأدوية والثورة التكنولوجية في الطب والعلاج، واليوم تكلفتها أصبحت بملايين الدولارات.

وأشار الوهابي إلى التحدي الأكبر الذي يواجه أي نظام صحي وهو ندرة الكوادر البشرية المؤهلة، مؤكدًا أن هناك تنافسًا كبيرًا على استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة.

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