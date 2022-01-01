شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضبط 3 مواقع لـ «كب مياه الصرف الصحي».. تنسيق حكومي للحفاظ على البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية، التنسيق فيما بينها؛ لضبط المخالفين الذين يفرغون مياه الصرف الصحي في مناطق متعددة، وتم التنسيق بين المركز الوطني للرقابة، وأمانة الشرقية؛ لضبط مخالفي «السفانية»، ما أسفر عن تحديد 3 مواقع لـ «كب» المياه.

جريمة بيئية

وأكد مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية م. أحمد الخالدي لـ ”الخليج 365” أنه اطلع على ما نشرته جريدة ”الخليج 365”، حول موضوع الصرف الصحي، والصهاريج التي تكب المياه بالسفانية، والتي تعتبر تلويثًا للبيئة، وجريمة بيئية، ومخالفة صريحة، مشيرًا إلى العمل مباشرة لحل هذه الأزمة، وأنه تم التنسيق مع الأمانة؛ لعقد اجتماع يكلل بجهود الجميع لحل المشكلة برمتها، وتم الاتفاق على أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل.

فريق تفتيش

وأشار إلى تحديد موقع هذه الجرائم، وإرسال فريق تفتيش للموقع، ورصد 3 مواقع أخرى تشهد جرائم مماثلة، في الخفجي، والنعيرية، والجبيل، مؤكدًا وضع حد وإيقاف هذه الجريمة، والمخالفات الأخرى، على أن يرفع ذلك للنيابة العامة؛ للتحقيق ضمن الجرائم المنصوص عليها والتي تعتبر من جرائم أنظمة البيئة.

تحقيق التوازن

وقال: ليس هناك أحد فوق القانون، وسنسعى جاهدين للحد من تدهور المواقع الثلاثة المرصودة، من أجل تحقيق التوازن البيئي، ومنع تغيير طبيعة البيئة، وهذه الإجراءات ستكون سواء كانت في هذه المواقع أو مواقع أخرى.

المقدرات الوطنية

وبين أن التنسيق جار مع جميع الدوائر الأخرى عن أي جريمة أو اختراق بيئي، من أجل ضمان جودة الحياة، وتعزيز إبقاء البيئة خالية من أي أضرار وملوثات، أو حتى تشوهات بصرية، أو غيره، وهذا من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية في أي بقعة كانت في وطننا الغالي، ومن أجل حماية المقدرات الوطنية واستدامتها، والوصول إلى أهداف المملكة ومبادراتها والأهداف التنموية الوطنية لتحقيق رؤية الوطن 2030.

حملة مشتركةمن ناحيته، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة تنسق مع الجهات ذات العلاقة في أي حدث في البيئة، وما تم من كب الصهاريج لمياه الصرف بالسفانية يتبع جهات أخرى، مشيرًا إلى التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية حول ذلك، وستكون هناك حملة مشتركة لضبط المخالفين، ضمن المنظومة المشتركة بين الجهات الحكومية.

الإجراءات المناسبة

ولفت إلى أن الأمانة تقف بالمرصاد لأي مخالفة تضر بالبيئة في أي موقع كان، إضافة إلى المتابعة الدائمة ضمن أطرها المحددة، ويتم التنسيق مع الجهة ذات الاختصاص إن وجد ما يستدعي الأمر حينها، مضيفًا: نقوم بحملات دورية تفتيشية متكررة، ونفذت بلدية الخفجي حملات تفتيشية سابقة حول هذا الصدد، وتم ضبط مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأنظمة المخالفات.

شاحنات وصهاريجوشدد على أن الأمانة تسعى جاهدة للقضاء على أي ظاهرة لا تضمن تحسن جودة الحياة، وأن هناك حملات تشن للتأكد من هذه الشاحنات والصهاريج ونظاميتها من عدمه في أي مكان وجدت، وتسعى الأمانة للحفاظ على البيئة بحملات متعددة ومتفرقة في المنطقة، سواء كانت بالزراعة، أو التنظيف، أو المتابعة والرقابة.

بث الثقافةوتابع: تسعى الأمانة لبث هذه الثقافة في أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على البيئة، وإيجاد أرضية للمتطوعين، بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق الوصول لمبادرة السعودية الخضراء، داعيًا جميع أفراد المجتمع للتواصل على الرقم 940 فيما يخص المخالفات.