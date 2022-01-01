شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أمطار الجمعة.. بهجة في واجهة الخبر البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” تفاعل المواطنين والمقيمين، مع الأجواء المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية، أمس، في ظل أجواء البهجة والفرح بين الأهالي، نظرًا للأجواء الجميلة.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية، شملت الدمام، والخبر، ولا تزال الفرصة مهيأة لاستمرار هطول الأمطار في الساعات المقبلة.

واستغل كثيرون هذه الأجواء للخروج إلى المتنزهات والواجهات البحرية؛ للاستمتاع بحالة الطقس، فيما تعمل الأمانة والبلديات في المحافظات والمدن، على احتواء آثار الأمطار الخفيفة والمتوسطة، التي تساقطت بشكل متقطع، من خلال مواصلة أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.