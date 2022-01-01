شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف مستفيد من «دعم التغذية» باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغ عددهم خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م، 27.157 مستفيدا.

وجرى فرز 4.979 طفلا، وتقديم العلاج لـ 309 أفراد من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 480 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 821 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 3.114 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 627 حالة، فيما حصلت 2.293 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 12.519 مراجعة من أنشطة التوعية، و2.015 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.