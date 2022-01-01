شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تعقيم وتطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمعتمرين والمصلين، إذ يُغسل عشر مراتٍ يوميا بمنظومة عمل يقوم بها 4000 عامل وعاملة، وذلك لضمان أداء سير العمل، والعناية بأدق التفاصيل كأساس وركن توليه الرئاسة لملف التطهير بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، وجميع محتوياته لها طريقة خاصة في التطهير، كما أن تلك الرائحة المميزة التي يستنشقها كل من يدخل المسجد الحرام لها سرها الخاص.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أنه يتم تطهير كل موقع على حدة باستخدام المساحات الجلدية والفرش والفوط ومعدات الغسيل وبعض الآليات لإزالة الأوساخ من على الأرضيات، والمداخل المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات كما يتم غسل أطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، وتنظيف مجاري تصريف المياه في كل موقع.

وأضاف: تتضمن أعمال تطهير المسجد الحرام عامة الساحات الخارجية ودوراته باستخدام معدات غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات ومعدات مخصصة للمسجد من الداخل وإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام بواسطة السيارات الكهربائية وتنقل إلى المواقع المخصصة إلى أطراف الساحات لنقلها عن طريق ضواغط لنقل المخلفات خارج المسجد الحرام.