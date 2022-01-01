شكرا لقرائتكم خبر عن إلزم المنشآت السياحية بتطبيق التدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مصدر في وزارة السياحة، تكثيف الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى حث المشغلين للأنشطة السياحية بمتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة الصحة العامة «وقاية»، ومنها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد في الأماكن «المغلقة والمفتوحة»، وبروتوكول الحجر المؤسسي والإجراءات الاحترازية بقاعات الأفراح والمناسبات الموجودة داخل مرافق الإيواء السياحي.

وأكد أن مركز العناية بالسائح يسعد بتلقي أي شكاوى وبلاغات عند ملاحظة أي تقصير أو تهاون بذلك في هذا الجانب على الرقم «930».