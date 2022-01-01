شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بـ «الاحترازات» سبيل المجتمع لمكافحة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مواطنون أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك بعد قرار عودة تطبيق التدابير الوقائية بعد ارتفاع منحنى أعداد الإصابات. ودعوا إلى أخذ الجرعة التنشيطية لتكون حصنا من خطر الإصابة، في ظل توفير الدولة المراكز بجميع أنحاء البلاد.

وقال نايف العسوم: إنه يجب على أفراد المجتمع التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشكل مستمر خاصة في الأماكن العامة، لنتجاوز المرحلة الحالية كي تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت، مع اتباع أساليب الوقاية لسلامة الجميع.

وبين صالح الدريويش أن العودة للإجراءات يجب أن تؤخذ باهتمام بالغ، مع تعزيز توحيد الجهود على كافة القطاعات والجهات للحد من الفيروس، لافتا إلى أن صدور «بيان الداخلية» هو رسالة إلى المجتمع بأهمية التعاون من أجل كبح جماح الفيروس وانتشاره على كافة المستويات، وأن نلتزم بالإجراءات حتى تزول الغمة تماما، داعيا إلى أخذ الجرعة التنشيطية لتكون حصنا بعد الله من خطر الإصابة، في ظل توفير الدولة المراكز في جميع أنحاء البلاد.

ودعا مبارك الحسين الجميع إلى اتباع الاحترازات التي نصت عليها اللوائح والأنظمة، والعمل بالبروتوكولات التي من شأنها أن تحفظ صحة الجميع من فيروس كورونا، وأن يكون هناك تكاتف جماعي بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع للحد من الفيروس والقضاء عليه، لافتا إلى أهمية الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانات والبلديات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه على صاحب المنشأة أو المحل التجاري أن يحد من التجمعات وتوفير أدوات التعقيم.

وقال عدنان العيد إن عودة الملصقات التحذيرية للمتسوقين تحقق التباعد الاجتماعي، وإن هذه الإجراءات هي إحدى الوسائل الهامة التي تساهم في إيصال الرسالة لكافة أفراد المجتمع.