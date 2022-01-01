شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات تنشيطية لمنسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل منسوبيها والمراجعين من خلال إبراز تطبيق «توكلنا».

ونوهت عبر منصاتها الإعلامية وفي بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، فيما حثت عبر حسابها بـ«تويتر» على أهمية أخذ الجرعة التنشيطية، لفوائدها المتمثلة في رفع المناعة في الجسم ضد المتحور «أوميكرون»، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حالة الإصابة وتقليل نسبة الأعراض الشديدة والوفاة -لا قدر الله-، وذلك عبر مركز اللقاحات بالجامعة.

ودعت الجامعة الجميع إلى الالتزام بالإجراءات وحث منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على تحفيز عائلاتهم والمقربين منهم على ذلك تحقيقاً للاستفادة الكاملة من هذه المنظومة الصحية داخل وخارج الجامعة. مذكّرة بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة والمداومة على غسل اليدين.