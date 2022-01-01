شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بئر مكشوفة بـ«خالدية حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر مكتب البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، بلاغا من الدفاع المدني عن وجود بئر مكشوفة بمنتصف أحد الأراضي السكنية بحي الخالدية المكتظ بالسكان، ما يشكل خطرا على الأرواح.

وتعامل المكتب مع البلاغ بإغلاق البئر وإنهاء خطرها حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين. كما خاطب المكتب الأمانة للإفادة عن اسم مالك الموقع للتأكد من وجود تصريح من عدمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ودعا المكتب المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لاستقبال البلاغات عن جميع الآبار المكشوفة على مدار الساعة.