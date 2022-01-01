شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذروة الأمطار على مدن ومحافظات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزداد غزارة الأمطار، اليوم السبت، على معظم مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتستمر حتى بعد غدٍ الإثنين، وتشمل «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية».

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تشهد جميع محافظات المنطقة الشرقية، اليوم السبت، ذروة غزارة الأمطار وتستمر حتى الإثنين، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام الممطرة، ومتابعة الإنذار المبكر.

وأضاف: يتوقع أن يزداد تأثير الحالة المطرية لتصل إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع زخات من البرد اليوم السبت، وغدا على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأشار إلى أن اليوم السبت، وغدًا يتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، كما يتوقع أن تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بأمطار متوسطة في مجملها من مساء اليوم السبت، وغدا الأحد.

وبين أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول أمطار خفيفة يوم الإثنين على بعض المناطق، يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وشهدت المنطقة الشرقية، أمس، أمطارًا متفرقة، شملت الدمام، والخبر، ورصدت ”الخليج 365” التفاعل مع تلك الأجواء الممطرة، فيما تعمل الأمانة والبلديات في المحافظات والمدن، على احتواء آثار الأمطار الخفيفة والمتوسطة، التى تساقطت بشكل متقطع، من خلال مواصلة أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.