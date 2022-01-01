شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 10 كم.. إصلاح طريق «الهفوف - عريعرة - النعيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، من إصلاح جزء من طريق «الهفوف - عريعرة - النعيرية»، بطول 10 كيلومترات، مع تنفيذ أعمال الدهانات، ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

واستبدال فرع النقل الحواجز المعدنية التالفة على تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، مع طريق خادم الحرمين الشريفين، وذلك ضمن أعمال رفع مستوى السلامة.

كما انتهى الفرع من صب 8737 مترا مكعبا من الأعمال الخرسانية لركائز الجسور، وصب 52 كمرة خرسانية من أصل 110، وذلك استمرارا لأعمال تطوير وتحسين تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي، مع طريق «بقيق - الظهران»، وتحويله لطريق حر.

كما انتهى الفرع من الأعمال الترابية بطول 86 كيلومترا، وطبقة الأساس الأسفلتي بطول 35 كيلومترا، ضمن أعمال إنشاء الطريق الذي يربط مدينة الملك خالد العسكرية، وتقاطع دغيليب الوجعان، بطول 100 كيلومتر، إضافة إلى الانتهاء من صب جميع قواعد وجيردرات التقاطع على طريق حفر الباطن.

وكثف الفرع أعمال إصلاح طريق أبو حدرية للجزء من تقاطع جسر الفاضلي وحتى تقاطع رأس الخير بطول 35 كيلومترا، في الاتجاهين، وتم إنجاز 5 كيلومترات.

كان فرع النقل قد كثف أعمال تنفيذ تقاطع مدخل النابية «شارع 15» مع طريق أبو حدرية، وانتهى من صب كامل الكمرات الخرسانية بعدد 72 كمرة، وكامل أعمال الأعمدة الخرسانية بعدد 112 عمودا، إضافة إلى الركائز الوسطية.