بالفيديو.. الزعاق: 2022 تبدأ وتنتهي يوم السبت.. وهناك 4 حوادث ينتظرها العالم

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن سنة 2022 تعد سنة بسيطة؛ حيث تبدأ وتنتهي يوم السبت، مشيرًا إلى أن هناك 4 حوادث ينتظرها سكان العالم.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «خلال هذه اللحظات: أستراليا ونيوزيلندا وكوريا واليابان دخلت لديهم السنة الجديدة، والدول العربية وأوروبا على عتباتها، ومازال الوقت مبكراً بالنسبة لأمريكا».

وأضاف: «سنة 2022 سنة بسيطة، أي أن عدد أيامها سيكون 365 يومًا؛ حيث تبدأ وتنتهي يوم السبت، وسيكون فبراير 28 يومًا».

وتابع: «في عام 2022 سيشاهد 4 حوادث عبارة عن كسوفين وخسوفين، بينما يشاهد العالم العربي حادثة واحدة وهي خسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر».

كما أوضح الزعاق، أن يوم 30 أبريل سيشهد كسوفًا جزئيًّا للشمس يُشاهد في جنوب المحيط الهادي وجنوب إفريقيا.

وكشف الزعاق عن أن يوم 16 مايو سيحدث خسوف كلي للشمس يُشاهد في شمال أمريكا والمحيط الأطلنطي، لافتًا إلى يوم 8 نوفمبر سيشهد خسوفًا كليًّا للقمر لا يُشاهد في الدول العربية لوقوعه في حال النهار.

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