مقطع يوثق التزام المصلين في المسجد النبوي بتطبيق التباعد الجسدي

الرياض - محمد عبدالله - نشرت الوكالة الرئاسة العامة لشؤون ‎المسجد النبوي، مقطع فيديو، يوثق التزام المصلين في المسجد النبوي بتطبيق التباعد الجسدي، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت رئاسة شؤون المسجد النبوي أن ٩٥،٧٤٧ مصليًا أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد النبوي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن 6000 حافظة مياه لسقيا زمزم بالمسجد النبوي وساحاته وسطحه كانت متواجدة خلال صلاة الجمعة اليوم.

ودخل قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح أمس الخميس، بحسب وزارة الداخلية، التي أكدت ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم؛ ملوحة بتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.