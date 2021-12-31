استشاري يكشف عن موعد الوصول لذروة إصابات كورونا في المملكة وأسباب ارتفاع الحالات

الرياض - محمد عبدالله - توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور هايل العبدلي، الجمعة، أن تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح العبدلي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن ارتفاع الإصابات بكورونا في المملكة أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن المملكة جزء من هذا العالم الذي يشهد إصابات كثيرة، بسبب متحور أوميكرون.

وأشار استشاري الأمراض المعدية إلى أن ذروة الإصابات ستصل خلال أسبوعين، ما يؤدي إلى زيادة الحالات المسجلة.

ورغم أن أوميكرون فيروس شديد العدوى، بحسب العبدلي، إلا أنه قال إن درجة الأمراض أقل بكثير من المتحورات السابقة، متوقعًا ضغطًا أقل على القطاع الصحي.

وفيما قال إن فيروس كورونا يتحور باستمرار؛ عبر عن أمله في انحسار الجائحة في 2022.

وحول أسباب زيادة عدد الإصابات بكورونا في المملكة، قال استشاري الأمراض المعدية، إن ارتفاع الإصابات يعود إلى عدة أسباب؛ أولها قدرة متحور أوميكرون على الانتشار، بالإضافة إلى أن التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة كانت أقل من السابق.