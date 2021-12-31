صلاة الجمعة في الحرمين.. السديس: نجاح خطط التباعد ولا تساهل في الاحترازات

الرياض - محمد عبدالله - نجحت رئاسة الحرمين الشريفين في تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي في صلاة الجمعة اليوم في الحرمين الشريفين؛ والالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بحسب التوجيهات الصادرة، فضلًا عن تكثيف عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم، لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

نجاح خطط التباعد ونفذت رئاسة الحرمين الشريفين العديد من حزم الخدمات الميدانية والخدمية المُراعى في مخرجاتها متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية. منع التساهل وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة كثفت إجراءاتها الاحترازية الصحية الوقائية التزامًا بالتعليمات الصادر منذ الخميس بتطبيق الإجراءات الوقائية كاملة داخل الحرمين الشريفين وساحاته الخارجية. وتابع الشيخ السديس قائلًا: "لقد نفذت جميع الوكالات المعنية في الرئاسة الخطط الموضوعة لأداء صلاة الجمعة (اليوم) وفق إجراءات التباعد الاجتماعي والأخذ بالاحترازية والتدابير الوقائية الصحية نصًّا وروحًا بلا تساهل.

دعم منظومة تطهير السجاد وأسهمت إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام بدور كبير متكامل بتطهير سجاد المسجد الحرام، بتجنيد أكثر من 4000 عامل على مدار اليوم وبإشراف مباشر من قبل أكثر من 200 موظف سعودي على 10 غسلات يوميًّا، فضلًا عن استخدام 130 ألف لتر يوميًا من المطهرات الصديقة للبيئة لغسيل المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة و2500 ألف لتر يوميًّا من المعطرات، إلى جانب تشغيل 500 معدة وآلة، وتشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره. كما أسهمت في توزيع 3000 حاوية نفايات كبيره وصغيره داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير فرش أكثر من 13 ألف سجادة داخل المسجد الحرام والساحات..

فحص عينات زمزم وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أن الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام لتطبيق الإجراءات الوقائية كاملة داخل المسجد الحرام، فحصت أكثر من 30 عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته، وخلوه من أي ملوثات، إضافة إلى رفع الإجراءات الاحترازية، وتكثيف عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم، لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.

توفير ٤٠٠٠ عبوة ماء زمزم ووفرت الوكالة خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع أكثر من (٤٠٠٠) عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد عبر أكثر من (٨٠٠) عامل موزعين على عامة المسجد الحرام، ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة به الى جانب توزيع أكثر من (٥٠٠٠) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، استهلك من خلالها حوالي (٢٠٠) ألف لتر. غسل المسجد الحرام وقام أكثر من ( ٤٠٠٠ ) عامل وعاملة، يشرف عليهم (٢٠٠) مشرف يقومون بغسل المسجد الحرام (١٠) مرات يومياً واستخدم (١٣٠) ألف لتر من المطهرات الصديقة للبيئة كما تم استخدام (٢٥٠٠) ألف لتر من المعطرات، ويتم تشغيل (١٠٠) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، والمسعى بأدواره فضلًا عن استخدام أكثر من ( ٥٠٠ ) آلة لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، وعمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز الوكالة عدة فرق تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (٣٤) ألف لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد . 500 جهاز آلى للتعقيم وبين الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بالاعمش، أنه تم استخدام أكثر من (٥٠٠) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(٢٠) جهاز بايوكير و(١١) ريبوتًا ذكيًّا للتعقيم و(٦٠٠) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و( ٢٠ ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.

وقامت إدارة الأبواب بجهود كبيرة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين من المسجد الحرام البالغ عددها 48 بابًا، كما قامت الإدارة بتأمين مراقبين على هذه الأبواب الذين قاموا بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، ما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفاً تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان.

وأدت إدارة سقيا زمزم دورًا كبيرًا في غسيل الحافظات وتعقيمها بشكل يومي، حيث جرى تخصيص فرقة لغسيل وتعقيم المشربيات بشكل يومي، إلى جانب إلزام العمالة بإستخدام القفازات في جميع اعمال زمزم، ووضع معقمات على جميع المشربيات لضمان التعقيم قبل وبعد الشرب. وفي المسجد النبوي نفذت وكالة المسجد النبوي خططها لصلاة الجمعة وفق التباعد الاجتماعي وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وإعادة توزيع المصليات تنفيذا للتوجيهات الصادرة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا –كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه. تنفيذ الخطط وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، أكد ضرورة التواصل أولًا بأول مع قيادات وكالة المسجد النبوي لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد النبوي ولضمان توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المصلين والزائرين للمسجد النبوي.. تفعيل عمليات التعقيم وأكد مساعد الرئيس العام لوكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الوكالة فعلت عمليات التعقيم وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع وتهيئة المسجد النبوي للزائرين، وقدمت أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة. عمل جماعي فيما قال المستشار ووكيل الرئيس للشؤون التنفيذية في وكالة المسجد النبوي أن جميع الوكلاء ومساعدي الوكلاء حرصوا على تسخير الإجراءات الوقائية بالتتسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في المسجد النبوي، لإنجاح الخطط المرسومة بأعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الطوارئ حرصًا على سلامة زائري المسجد النبوي.