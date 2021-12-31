«هيئة الزكاة والضريبة»: تحديثات على التعريفة الجمركية.. بدءًا من السبت

الرياض - محمد عبدالله - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين إلى الاطلاع على النسخة الجديدة والمحدثة من النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع «التعريفة الجمركية»، والتي طرأ عليها العديد من التحديثات المواكبة للتطور في الصناعات والتقنية والابتكارات، حيث سيجري تطبيق هذه التحديثات على بنود وعناوين تلك السلع ابتداءً من 1 يناير 2022م.

وتأتي هذه التحديثات بعد عقد اجتماعات متواصلة خلال 5 سنوات ماضية.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه التحديثات الدورية التي تجري على التعريفة الجمركية كل 5 سنوات، هو لتسهيل عملية الرقابة على المنتجات وتيسير جمع ومقارنة وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالتجارة الدولية، إلى جانب الإدراك التام بأن التغييرات في التقنية والصناعات، وأشكال التجارة تقتضي إجراء تعديلات مكثفة تُسهم في تيسير الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر مرونة.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على النسخة الإلكترونية المحدثة والمتاحة عبر موقعها من خلال زيارة الصفحة المخصصة للتعرفة الجمركية ، كما دعت الهيئة عند وجود أي استفسارات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

يشار إلى أن التعريفة الجمركية يُقصد بها الجدول المتضمن مسميات البضائع، وفئات «الرسوم الجمركية» التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.

اقرأ أيضًا:

هيئة الزكاة والضريبة توضّح شروط استيراد السيارات الأثرية لاقتنائها