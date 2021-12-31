«صحة حائل» لـ«عاجل»: نرصد ارتفاعًا ملحوظًا بإصابات كورونا في المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، رصد ارتفاع ملحوظ بأعداد الإصابات بـ«كوفيد 19» في المنطقة، مؤكداً ضرورة استكمال اللقاحات ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية مثل: التباعد‫، ولبس الكمامة، وغسل اليدين.

يذكر أن مدير صحة حائل، دشن أمس فعاليات اليوم الدولي للتأهب للأوبئة، والتي اشتملت على شرح للأوبة ومضاعفاتها على البشرية وكيف تصدى العالم لها.

وقال الدكتور فرحان الفالح، إن وزارة الصحة تعمل على الحماية من الأوبئة المستقبلية من خلال استراتيجياتها الصحية والتأهب لمواجهة المهددات الصحية، والتي انعكست على تجربة المملكة الرائده في التعامل مع جائحة كورونا».

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مبنية على براهين علمية في وقت قياسي، ويتضمن ذلك التنسيق بين الدول لزيادة الوعي بضرورة الاستعداد والتأهب، لتوحيد جهود النظم الصحية الدولية من أجل الصمود في وجه كافة الأوبئة في المستقبل.