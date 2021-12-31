استشاري: البرودة تحفز انتشار «أوميكرون».. أعراضه أخف وعلينا تكثيف إجراءات الوقاية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الباطنة والأمراض المعدية "د. علاء العلي" إن الطقس البارد محفز للفيروسات، مشيرًا إلى أن التواجد في أماكن ضيقة يزيد من احتمالية انتشارها.

وأضاف العلي في تصريحات لـ "نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية": "إن فيروس أوميكرون كمتحور وسلالة شديدة ينتشر بسرعة والانتشار يرافقه أمراض أخف من سابقيه ولله الحمد".

وتابع د. العلي "هذا يحتاج أن نكون على مقدار عالٍ من المسؤولية وتكثيف إجراءات الوقاية من العدوى لمواجهة الانتشار والحد من خطورته".

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