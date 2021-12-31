بالفيديو.. متحدث التعليم الجامعي: لدينا 9 اكتشافات للقاحات كورونا بالسعودية.. أحدها في المراحل السريرية

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن الجامعات السعودية لديها 9 اكتشافات للقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن واحد من ضمن الـ9 اكتشافات وصل إلى المراحل السريرية.

وقال الأحمري في تصريحات لقناة الإخبارية: «نعبر بفخرنا واعتزازنا بكلمة خادم الحرمين الشريفين في خطابه أمام مجلس الشورى، وحققنا نجاحات كبيرة ومميزة خلال العام الماضي».

وأضاف: «لدينا تجربة تعليمية في المملكة خلال جائحة كورونا، يضرب بها المثل عالميًا، واستمرار عملية التعلم؛ حيث لم ينقطع التعليم في المملكة ولو ليوم واحد».

وتابعت: «لدنيا 6 جامعات سعودية في تصنيف شانجهاي لعام 2021، هذه الجامعات تعمل على استمرار عمليات التطوير، منهم جامعتين من ضمن 150 جامعة عالمية».

وأتم تصريحاته قائلاً: «لدينا 9 اكتشافات للقاحات كورونا داخل الجامعات السعودية وأحدها وصلت إلى المراحل السريرية».

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