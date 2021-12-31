الكشف عن سبب وفاة «أم محمد» أشهر بائعة بسطة في حائل

الرياض - محمد عبدالله - كشف الإعلامي مشعل الزاهد عن سبب وفاة «أم محمد» أشهر بائعة بسطة في منطقة حائل؛ بعد ما أعرب الآلاف عن حزنهم بعد معرفة الخبر الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الزاهد في تصريحات لقناة روتانا: «أم محمد والدة الجميع لأهل حائل جميعًا وسبب وفاتها هو السكتة القلبية، وربي يجعل ما قدمته لجميع الناس في ميزان حسناتها».

وأضاف: «قبل عدة أشهر جاء أتوبيس لمركز أيتام وقف عندها، ونزل المسؤول ليحاسبها على ما قدمته للأطفال، ولكنها رفضت وأصرت على الحصول على المبلغ ودخلت في نوبة بكاء».

«أم محمد» مدرسة في الكرم

وكانت أم محمد قد تصدرت مواقع البحث منذ فترة، بعد انتشار عبارتها الشهيرة «يخسي الجوع وأنا أمك» وعبارة «ويا بعد حيي»؛ حيث أكد المغردين عبر موقع «تويتر» أنها مدرسة في الكرم وجمال الروح والكلمة الطيبة.

وتصدر وسم «أم_محمد»، مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أنها حظيت بشهرة واسعة، وظهرت بعدد من البرامج التلفزيونية، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

حديث أم محمد في وقت سابق

وقالت أم في وقت سابق في تصريحات للعربية: «أقوم بالبيع منذ 10 سنوات، ثم انضممت إلى الأسر المنتجة من 7 سنوات لإعالة أبنائي وعددهم 3 أولاد وبنت، فقد عشت معاناة بعد وفاة زوجي، حتى قمت ببيع وطبخ المأكولات الشعبية والطبخات الحائلية والمشروبات الساخنة».

كما تحدثت حينها عن السنوات التي قضتها في تعب ومشقة، نظير ظروف التنقل والبيع في الحدائق العامة وعلى الطرقات في مدينة حائل، حتى واجهت العديد من الصعوبات والمواقف، خاصة وأنها تتعامل مع كافة شرائح المجتمع.

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