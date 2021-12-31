من هواية لمهنة.. قصة نجاح سطرها حامد في تدريب الكلاب

الرياض - محمد عبدالله - قصة نجاح سطرها حامد، هذا الشاب الذي كان يواجه صعوبات مادية من دخله المحدود، منذ بداية سنتين كانت بداية هذه القصة.

الشاب حامد قرر يزيد من دخله من خلال أحد هواياته وهي تدريب الكلاب، وفعلًا اقتنى أول كلب وابتدأ مشوار التدريب.

وقال الشاب حامد، إنه بدأ حياته موظف أمن وسلامة، وكانت حياته روتين عادي، وما فيها تحديات، ولما بدأ الحجر الصحي، قرر أن يقتني أحد الكلاب، ويبدأ في تدريبه، وكانت نقطة التحول في حياته.

"الرجال ما يعيبه شيء".. هكذا أكد الشاب حامد أنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل أو لا أقدر، ولو لم أجد رزق أو مجال عملي في تدريب الكلاب، أكيد كنت بحثت عن مجال آخر أحقق من خلاله دخل مادي.

وأكد لا يوجد شيء يمكن أن يعيقه في ممارسة عمله أو تحقيق النجاح، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أعطاني صحتي وعافيتي.

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