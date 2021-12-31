«وقاية» تكشف عن البروتوكولات المحدثة لقاعات الأفراح والاستراحات وطرق الإبلاغ عن المصابين بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية» عن البروتوكولات الصحية المحدثة لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

ووفقًا للبروتوكولات المحدثة، فإنه يقتصر الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا (محصن) ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وقالت «وقاية»، إنه يتم التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول، على أن يتم وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.

ونصت البروتوكولات على تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.

أما بشأن تعريف الأماكن العامة وضوابطها الصحية:

فعرفت «وقاية» الأماكن العامة بأنها الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة (مسارات المشي) التي تكون مفتوحة للجميع ودون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة، ولا يشمل ذلك الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوه أو التي تكون مخصصة لاستضافة (500) شخص في الوقت ذاته فأكثر وبصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي وحيث يجب الالتزام بارتداء الكمامة.

اشتراطات الوقاية

ويتوجب على جميع قاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها استخدام برنامج توكلنا لإدارة التجمعات، بتوفير ملصق الباركود الخاص بتوكلنا عند بوابات الدخول والخروج والتأكد من قيام الحضور (يستثنى من ذلك العاملون) بمسح الباركود عن الدخول والخروج، فيما لا يسمح بدخول أي شخص، إلا إذا كان من مكتملي التحصين (جرعتين) وأن تكون الحالة في تطبيق توكلنا (محصن)

وبحسب «وقاية»، فإنه يجب على العاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات، وعلى الحضور ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، فيما يجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي عند التعامل مع الأغراض الشخصية للعملاء.

كما يجب تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية بشكل دوري وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة.

وقالت «وقاية»، إنه يسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية، مؤكدة ضرورة الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل وبعد كل استخدام للقاعة مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

وأكدت ضرورة إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم واتباع الإرشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدامـ، على أن يتم الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات دوريًّا.

اتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من هيئة الصحة العامة (وقاية).

ويجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، كما يجب أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارز، والحرص على التهوية الجيدة في جميع الأوقات.

وأكدت ضرورة تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري، وتوفير الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب، على أن يسمح بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة ووضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

وتطبق الأماكن المخصصة للطعام في القاعات كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتطبق القاعات الموجودة في الفنادق والشقق المفروشة كافة إجراءات بروتكولات مرافق الإيواء السياحة، كما تطبق القاعات الموجودة في الاستراحات إجراءات بروتكولات الأماكن الترفيهية.

التباعد الجسدي

يجب وضع علامات أو ملصقات واضحة للوقوف على الأرضيات وفي أماكن الانتظار وعند البوفيه لكي تساعد في عملية التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف.

يجب تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي بحيث يكون بين كل طاولة والأخرى مسافة لا تقل عن متر ونصف

يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات أو الكراسي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

يجب منع التزاحم على في المنطقة المخصصة للفرقة الموسيقية وتقليلهم الى أقل عدد ممكن وضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

يجب منع التزاحم عند التكريم وذلك بتقليل العدد المتواجد في منصة التكريم ومنع المصافحة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

يجب ضمان التباعد الاجتماعي بين أماكن الجلوس للحضور مثل الكراسي والكنب بحيث تكون هناك مسافة متر ونصف بين كل كرسي مخصص للجلوس والآخر.

في حال كانت أماكن الجلوس مثبتة فيجب وضع علامات للأماكن المخصصة للجلوس بحيث تضمن مكان خالي لمسافة متر ونصف.

مراقبة الأعراض

يجب التنبيه على الحضور إبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.

يجب على العمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.

الإبلاغ

يجب استخدام تطبيق (توكلنا) للتأكد من الحالة الصحية للأفراد (العاملين والضيوف) فيما يخص مرض كوفيد – 19، وبناء على ذلك يجب أن يتم منع تواجد أي شخص حالته إيجابية، أو مخالط لحالة إيجابية أو من هم في فترة حجر مؤسسي أو منزلي حسب ما هو مبين في التطبيق.

يجب عمل نقطة فحص عند المدخل الرئيسي للقاعات للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا لكل الحضور قبل دخول القاعة

الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق الإرشادات الواردة في دليل التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل والصادر من هيئة الصحة العامة (وقاية).

تجهيز مكان معين لعزل الحالات المشتبه بها من الحضور إن لزم الأمر حتى يتم نقل الحالة أو مغادرتها للقاعة.

في حال وجود سكن للعاملين فيجب تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة

التوعية

نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل القاعات، والأماكن البارزة على أن تشمل كذلك بطاقة الدعوة المرسلة للحضور وأن تتضمن التالي:

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي بطريقة صحيحة بين العاملين.

حث الأشخاص المعرضين لخطر مضاعفات كوفيد-19 ككبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات المستثنية من أخذ اللقاح لدواعي صحية عدم الحضور لقاعات الأفراح.

التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها وتوجيه الحضور لوضع الأغراض الشخصية في الأماكن المخصصة بدون لمسها من الغير.

التنفيذ

وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

إنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن أي خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها، وتعين شخص مسؤول عن ذلك.

تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على حالات تطبيق توكلنا.

تعيين مشرفين للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإرشادات.

يجب على المسؤولين عن تراخيص قاعات الأفراح ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل الحضور وأخذ تعهد عليهم.

يتعهد الشخص الداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.