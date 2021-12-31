للتأكد من سلامته.. فحص 30 عينة عشوائية لماء زمزم داخل المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، فحص أكثر من (٣٠) عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته، وخلوه من أي ملوثات، إضافة إلى رفع الإجراءات الاحترازية، وتكثيف عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم، لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام لتطبيق الإجراءات الوقائية كاملة داخل المسجد الحرام، عبر حزم من الخدمات الميدانية والخدمية المُراعى في مخرجاتها متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.

وأضاف الجابري: إن الوكالة قامت بتوفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع أكثر من (٤٠٠٠) عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد عبر أكثر من (٨٠٠) عامل موزعين على عامة المسجد الحرام، ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة به.

وذكر الجابري أن أكثر من (٥٠٠٠) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (٢٠٠) ألف لتر.

وبين الجابري أن أكثر من ( ٤٠٠٠ ) عامل وعاملة، يشرف عليهم (٢٠٠) مشرف يقومون بغسل المسجد الحرام (١٠) مرات يومياً واستخدم (١٣٠) ألف لتر من المطهرات الصديقة للبيئة.

كما قال الجابري: يستخدم (٢٥٠٠) ألف لتر من المعطرات، ويتم تشغيل (١٠٠) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، والمسعى بأدواره.

وعن آلات التنظيف ذكر الجابري أنه أكثر من (٥٠٠) آلة تستخدم لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، وأنهم يقومون بعمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز الوكالة عدة فرق تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (٣٤) ألف لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من (٥٠٠) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(٢٠) جهاز بايوكير و(١١) ريبوتًا ذكيًّا للتعقيم و(٦٠٠) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و( ٢٠ ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.

واختتم الجابري حديثه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

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