القبض على مواطن ضرب نساء في مكان عام

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أمطار رعدية وضباب على 7 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن...
إحباط 6 محاولات لتهريب مليون حبة كبتاجون
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 6 محاولات لتهريب ما يزيد على 1.4 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة...
تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار...
المملكة أفضل الدول تقدما في الحكومة الرقمية
قفزت المملكة العربية السعودية 23 مرتبة، كأفضل الدول تقدماً في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشرWorld Digital Government Rankings Survey 2021، في...
آل الشيخ: الخطاب الملكي جسد إنجازات الدولة ورسم المنهج المستقبلي
نوه رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالمضامين السامية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين...
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