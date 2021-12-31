القبض على مواطن ضرب نساء في مكان عام

أمطار رعدية وضباب على 7 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 جمادى الأولى 1443 هـ 27 جمادى الأولى 1443 هـ

إحباط 6 محاولات لتهريب مليون حبة كبتاجون تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 6 محاولات لتهريب ما يزيد على 1.4 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 27 جمادى الأولى 1443 هـ 27 جمادى الأولى 1443 هـ

تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار... تبوك: دوت الخليج تبوك: دوت الخليج 27 جمادى الأولى 1443 هـ 27 جمادى الأولى 1443 هـ

المملكة أفضل الدول تقدما في الحكومة الرقمية قفزت المملكة العربية السعودية 23 مرتبة، كأفضل الدول تقدماً في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشرWorld Digital Government Rankings Survey 2021، في... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

آل الشيخ: الخطاب الملكي جسد إنجازات الدولة ورسم المنهج المستقبلي نوه رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالمضامين السامية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

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