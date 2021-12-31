الصحة: 819 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 239 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 819 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 556236 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541853 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8877 حالة.

وكان وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، قال اليوم، إن مضاعفات فيروس كورونا المباشرة والشديدة، محصورة في غير مستكملي جرعات التحصين.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم إعطاء أكثر من 50.4 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

كما وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، عدة نصائح للمواطنين والمقيمين للحفاظ على أنفسهم من عدوى فيروس كورونا وتشمل: لبس الكمامة، والمسارعة للتحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية، والتحقق من الحالة الصحية، ونظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

والتزام الحجر أو العزل وفق حالة (توكلنا)، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين، وإبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

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