«وزارة الصحة».. جهود جبارة تقود المملكة لصدارة الدول في مكافحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - واصلت حكومة خادم الحرمين الشريفين، في عام 2021م، ما بدأته سابقًا من جهود جبارة في مكافحة فيروس كورونا سواء على مستوى التوسع في التطعيمات أو تطبيق الإجراءات الاحترازية أو تقديم المساعدات للدول الفقيرة، وهو ما جعل مؤسسات دولية تشيد بتلك الجهود.

ـ ترتيب متقدم عالميًا:

وأثمرت جهود وزارة الصحة، عن تحقيق المملكة لترتيب متقدم عالميا في التعافي من الفيروس، فوفقا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، احتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة، وذلك من بين 120 دولة شملها المؤشر .

وجاءت في المرتبة الأولى دولة الصين، ثم السعودية، وتفوقت المملكة بذلك على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا..وغيرها.

ـ عدد قياسى لجرعات كورونا:

حققت المملكة عددا قياسيا في إعطاء مواطنيها والمقيمين تطعيمات كورونا مجانا عبر أكثر من 587 مركزا في جميع مناطق ومحافظات السعودية، ووفقا لآخر تصريح من وازرة الصخة فقد تجاوزت عدد جرعات كورونا أكثر من 49.3 مليون جرعة، حيث وصلت حتى يوم الأحد 26 ديسمبر إلى (49399372) جرعة.

وفي 3 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن وصول نسبة التحصين بجرعتين إلى 70٪ بين أفراد المجتمع، وهي نسبة عالية مقارنة بدلو أخرى.

ـ الجرعة التنشيطية:

وتواصل وزارة الصحة حملاتها للوصول إلى تطعيم جميع أفراد المجتمع، حيث قررت منح جرعة تنشيطية لمن تلقى جرعتين من اللقاح، خاصة بعد انتشار متحور أوميكرون.

وأتاحت الوزارة –في أكتوبر الماضي- الجرعة التنشيطية للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر، وفي وقت لاحق قلصت العمر المسموح به للجرعة التنشيطية إلى 16 عاما، على أن تكون بعد مضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن لقاح فايزر هو المستخدم حاليًا في الجرعة التنشيطية، بغض النظر عن نوع الجرعة الأولى أو الثانية.

ـ تطعيم الأطفال:

قررت وزارة الصخة في 21 ديسمبر الجاري تطعيم الأطفال للفئة العمرية من 5 – 11 عاما،

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، إن جرعة الأطفال من لقاح كورونا ستكون نصف جرعة الكبار، لافتا إلى أنهم سيتلقون لقاح فايزر وسيتلقون التطعيم على جرعتين.

فيما أوضحت وزارة الصحة أن الأولوية ستكون للأطفال ممن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه ستتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبًا.

ـ نسبة شفاء عالية:

تعد السعودية من أعلى الدول في نسب الشفاء من فيروس كورونا، ووفقا لآخر إحصائيات لمركز الإحصاء الخليجي (بتاريخ الأحد 26 ديسمبر)، فإن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية بلغت 97.8%. بينما بلغت في دول الخليج مجتمعة 89.6%.

ـ اللقاحات:

اعتمدت السعودية على لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون في البداية، ومع مرور الوقت تم اعتماد لقاحات أخرى، ففي فبراير الماضي أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استخدام لقاح أسترازينيكا

وفي يونيو الماضي أعلنت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، إمكانية أخذ الجرعتين الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا.

وفي أغسطس الماضي أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن شمول لقاح موديرنا للفئة العمرية من 12 - 17 عاما.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: فائدتان للجرعة التنشيطية لمن هم أقل من 18 عامًا

«الصحة» تحدِّد نوع اللقاح المستخدم في الجرعة التنشيطية