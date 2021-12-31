ارتفاع عدد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 50.7 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 54 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 49 حالة، وذلك بزيادة قدرها 5 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 50.7 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن ( 50732714) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 819 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 239 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة –في وقت سابق- عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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