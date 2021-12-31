حصاد 2021.. تعرف على أبرز الأحداث التي شهدتها المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قبل ساعات من أن يسدل الستار على عام 2021، شهدت المملكة خلال هذا العام العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية رغم التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد على العالم أجمع؛ لكنه كان عامًا استثنائيًا على المستوى المحلي.

وكالة أنباء السعودية «واس»، استعرضت اليوم الجمعة، أبرز أحداث 2021 كالتالي:

- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يبدأون أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العلا ويوقعون على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

- خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -كوفيد19- في نيوم

- ولي العهد يعلن عن إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم.

- ولي العهد يشارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة.

- ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

- ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

- السعودية تسلم مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا التي تترأس الاجتماعات السنوية الـ17 لمجموعة العشرين لعام 2021.

- المملكة تحقق المركز الأول عالميًا في «استجابة الحكومة لجائحة كورونا» و«استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، وتقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020 / 2021.

- خادم الحرمين الشريفين يُوجِّه مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم تونس باللقاحات والأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل عاجل لمكافحة فيروس كورونا استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد.

- ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير منطقة عسير بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام وجذب 10 ملايين زائر بحلول 2030.

- مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على نادي «نيوكاسل يونايتد».

- وزير الرياضة يتوج فريق ماغديبورغ الألماني بلقب النسخة 14 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021» التي استضافتها مدينة جدة.

- صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مشروع «THE RIG» الجديد في قطاع السياحة.

- ولي العهد يفتتح منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

- ولي العهد يفتتح أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بمشاركة رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم.

- بدء أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسختها الخامسة بالرياض بمشاركة أكثر من 2000 بعثة و5 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم.

- المملكة تعلن عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض.

- خادم الحرمين الشريفين يرأس عبر الاتصال المرئي وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

- ولي العهد يعلن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم.

- ولي العهد يعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

- تُوج فريق الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2021 للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح بذلك أكثر نادٍ يتوج باللقب في تاريخ البطولة الآسيوية.

- ولي العهد يشهد منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة.

- ولي العهد يبدأ جولة رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- شركة أرامكو السعودية توقع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار.

- المملكة تستضيف أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- ولي العهد يطلق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع «وسط جدة» لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة.

- خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

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