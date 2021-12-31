«الدفاع المدني» ينبِّه من أمطار وسيول وثلوج بعدة مناطق خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر، بسبب هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة مناطق، بدءا من اليوم الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، وفقًا لما ورد لها من المركز الوطني للأرصاد.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، الجميع، إلى توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، وفقا لـ«العربية»..

وكان المركز الوطني للأرصاد، أشار في تقرير له إلى هطول امطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، متوقعا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك.

وكان الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، توقع حالة ممطرة مميزة تشمل 12 منطقة، وتبدأ مساء اليوم الجمعة وتتواصل حتى يوم الأحد المقبل.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن هناك إجماعًا من النماذج العددية للطقس، على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف، وتمتد الى أجزاء من تبوك والمدينة المنورة خاصة السواحل، وأن الحالة تعتبر حالة ارتدادية شمال حائل.

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