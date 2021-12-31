حصاد 2021.. منجزات نوعية للتعليم بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، أنه بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة، حقق القطاع خلال 2021م منجزات نوعية في تطوير منظومة التعليم وفق رؤية المملكة 2030، من خلال التعليم عن بُعد، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، والتوسع في الطفولة المبكرة، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية بتحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن من أبرز الإنجازات التي تحققت هو تأسيس وتطوير التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، من خلال (مدرستي) التي أصبحت ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، وتوثيق تجربتها من قبل اليونسكو، حيث تقدم خدماتها لستة ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور، متضمنة ما يزيد على 1.3 مليون مادة إثرائية.

كما تأتي منصة (روضتي) في إطار الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال وفقًا للمعايير النمائية للتعلم المبكر للأطفال بالمملكة، والمخصص للمرحلة العمرية من 3 - 6 سنوات، حيث بلغ عدد الأطفال المسجلين أكثر من 260 ألف طالب وطالبة، فيما يستهدف تطبيق الروضة الافتراضية ومنذ العام الماضي خدمة 555 من أولياء الأمور المسجلين، و588 ألف طفل، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية في توفير (24) قناة تعليمية في رقم غير مسبوق عالمياً، منها (3) قنوات للتربية الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أقرت عددا من التغييرات والإجراءات التي أتت متزامنة مع بداية العام الدراسي الحالي، متضمنة التطوير في المناهج والخطط الدراسية، واعتماد الفصول الثلاثة وتطبيق السنة الأولى المشتركة ضمن مسارات الثانوية الجديدة، إلى جانب إقرار 52 منهجاً دراسياً جديداً، وتطوير 113 مقرراً، بهدف تعزيز المهارات، وتحسين نواتج التعلّم، وإعداد الطلبة مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل.

واستكمالاً لبرامجها ومشروعاتها التطويرية؛ سعت وزارة التعليم إلى دعم التعليم المستمر وتعليم الكبار وخفض نسبة الأمية إلى (3.7%)، وزيادة عدد فصول الموهوبين إلى (998) فصلاً للبنين والبنات، وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى (23%)، ورفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى (37%)، إلى جانب زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم الأهلي إلى (17.2%).

وأضافت وزارة التعليم ان جهودها في مجال تطوير البنى التحتية والمنشآت التعليمة، أثمرت عن استلامها مايقارب 241 مشروعاً تعليمياً جديداً خلال عام 2021، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 123 ألف طالب وطالبة، وكذلك تم تصحيح أوضاع 902 مشروع تعليمي.

كما تقدّم تصنيف الجامعات الحكومية ضمن قائمة التصنيفات العالمية الأشهر (التايمز، شتغهاي، QS)، وتحسن مخرجاتها البحثية بنسبة 35%، إضافة إلى تقدمها في محور تعليم ريادة الأعمال بحسب المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) عن العام 2021، وارتفاع نشر البحوث العلمية بنسبة %120.

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