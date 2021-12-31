خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السودان وكوبا بيومي الاستقلال والتحرير

الرياض - محمد عبدالله - قدمت القيادة الرشيدة، التهنئة إلى كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ورئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده

حيث بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كوبا، عبر فيها عن عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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