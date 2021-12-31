«أمين تبوك» يوجه برفع أقصى درجات الاستعداد تزامنًا مع الحالة المطرية

الرياض - محمد عبدالله - وجه أمين منطقة تبوك، مهندس درويش بن علي آل محفوظ، جميع الإدارات المختصة وكافة البلديات برفع أقصى درجات الاستعداد لاحتواء خطر تجمعات مياه الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أشار في تقرير له إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، بدءا من اليوم وحتى الإثنين القادم.

وأوضح المركز أن الحالة الممطرة تشمل: الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، كما يتوقع تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك.

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