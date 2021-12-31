فيديو يوثق إنقاذ سيارة من السيول بالقصيم.. و«باحث بالمناخ» يوجِّه تنبيهًا

الرياض - محمد عبدالله - حذر الباحث بالمناخ، سلمان الحربي، من الوقوف بالمركبات قرب مجاري السيول؛ حيث تحفر المياه المتدفقة الجوانب الرملية، وذلك تعليقا منه على فيديو يوثق إنقاذ مركبة شمال القصيم كادت تجرفها المياه.

علق الحربي –عبر تويتر- على فيديو يرصد عملية إنقاذ المركبة، قائلا «لطف الله ثم فزعة الشباب بيض الله وجوههم، ساهمت في إنقاذ سيارة بوادي السيل شمال شرق القصيم».

وتابع الحربي قائلا «المخاطرة بالوقوف على جنبات الأودية أمر يجب الحذر منه، فالسيل يحفر على جنبات الوادي».

ووثق الفيديو لحظة إنقاذ السيارة التي كانت واقفة على حافة مجرى السيل، وبسبب طبيعة التربة الرملية أصبح جزء منها داخل المياه، وتم ربط الحبال بها وجذبها بواسطة سيارات أخرى.

اقرأ أيضا:

«الحصيني» يتوقَّع حالة ممطرة مميزة على 12 منطقة.. ويحدد مدتها

«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة