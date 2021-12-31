وكيل وزارة الصحة: مضاعفات كورونا المباشرة والشديدة محصورة في هذه الفئة

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن مضاعفات فيروس كورونا المباشرة والشديدة، محصورة في غير مستكملي جرعات التحصين.

وأوضح الدكتور عسيري –عبر تويتر- أن «كوفيد يطلبكم الصلح فلا تفوتوا الفرصة»، وتابع «معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد بفضل الله ثم بفضل اللقاحات».

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مضاعفات كوفيد المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين.

وأشار الدكتور عسيري، إلى لاحتياطات التي يجب الالتزام بها في الوقت الحالي وتشمل: الكمام، والتباعد، والتهوية الجيدة، مطالبا بأن تصبح تلك الإجراءات عادة في كل شتاء.

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