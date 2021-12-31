القيادة تهنئ رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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