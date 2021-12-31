المملكة أفضل الدول تقدما في الحكومة الرقمية

«IAC» منذ عام 2005، ويشمل 64 دولة حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام، والمرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين.
ويقيس المؤشر السنوي التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد التقرير بالجهود، التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية، في مجال المشاركة المجتمعية، والتشريعات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.
كما أشار التقرير إلى أن خدمات الحكومة الرقمية، يمكن أن تقدم حلولا فعالة للمجتمعات وقت الأزمات، كما شهد العالم خلال جائحة كوفيد-19 العام 2020 -2021.
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