شكرا لقرائتكم خبر عن 819 حالة جديدة.. استمرار ارتفاع إصابات كورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل (819) حالة مؤكدة وتعافي(239) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (54) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(556236) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (541853) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت حالتا وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8877) حالة "رحمهم الله ".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).