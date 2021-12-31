شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذاً لتوجيهات أمير الشرقية.. تكثيف الرقابة على الاحترازات بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية ضد كورونا

- الالتزام بارتداء "الكمامة" والتباعد وإبراز الحالة الصحية في تطبيق " توكلنا "

- منع دخول غير المحصنين لكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة الإدارات والبلديات، بتكثيف الجولات الرقابية، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، المتعلقة بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنها الالتزام بارتداء "الكمامة" والتباعد، وإبراز الحالة الصحية في تطبيق " توكلنا " في كافة الأماكن.

وأكد "الجبير" على منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار فايروس كورونا، هذا بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء، وتطبيق المخالفات بحق المتهاونين في كافة المنشآت والأسواق والمراكز والمجمعات التجارية ومنافذ البيع، من أجل سلامة المجتمع وحصانته.

كما وجه الإدارات المعنية والبلديات على أهمية التنسيق وبذل الجهود لتنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية من خلال تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير والرقابة والإصحاح البيئي والنظافة، بهدف تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس "كورونا ".

إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق هذه المنشآت لكافة الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي، والالتزام بلبس الكمامة، وإبراز تطبيق "توكلنا " عند الدخول لأي منشأة.