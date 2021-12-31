شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنّئ رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.