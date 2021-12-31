بلغة الأرقام.. ماذا حصد الاقتصاد السعودي في 2021؟

الرياض - محمد عبدالله - ساعات قليلة ويُسدل الستار على عام، كان مليئًا بعديد من التحديات التي استهدفتها القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، وهو ما سعت إليه على مدار 12 شهرًا، حتى كان النجاح هو الصفة الغالبة على سنة 2021.

ففي هذا العام، تعافى الاقتصاد السعودي من الآثار السلبية التي جناها عليه تفشي فيروس كورونا، كما تحققت أغلب أهداف رؤية 2030، حسب ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ومما سبق، نستعرض أهم ما حصده الاقتصاد السعودي في عام 2021 بلغة الأرقام، وجاءت كالآتي:

. 6.7 مليار ريال

نجحت المملكة خلال هذا العام، في تحقيق فائض في الميزانية، بلغت قيمته الإجمالية 6.7 مليار ريال، وهذا حينما سجلت الميزانية أرقامها خلال الربع الثالث من السنة الجارية.

وحسب ما تشير إليه الأرقام، يعتبر هذا الرقم هو الأول من نوعه منذ سنة 2019، حينما سجلت المملكة آخر فائض لميزانيتها.

. 13.8 مليار دولار

في هذا العام، بلغ معدل الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة، خلال الربع الثاني من السنة، ما يصل إلى 13.8 مليار دولار.

ويُعد بلوغ حجم الاستثمارات لهذا المبلغ إنجازًا كبيرًا، إذ إنه يشير إلى ارتفاع بنسبة 664% على أساس ربعي محققة، ما يمثل أعلى رقم خلال العشر سنوات السابقة.

. 243 مليار ريال

تمكنت حكومة المملكة في 2021، من جني إيرادات قدرها 243 مليار ريال، وهذا بنهاية الربع الثالث من السنة.

بهذا، حققت المملكة طفرة كبرى، خاصةً أن حجم الإرادات ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي.

203 آلاف وظيفة

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة، تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.

وتشمل المهن التي شملها التوطين: الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.

. 11.3 %

في سبتمبر الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، خلال منشور سوق العمل للربع الثاني لعام 2021، عن انخفاض نسبة البطالة بين الذكور والإناث على حد سواء.

وحسب المنشور، انخفضت نسبة البطالة، حيث بلغت بين الجنسين بنسبة 11.3%، بعدما كانت 11.7% في الربع الأول.

. 6.8 %

في الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن المملكة حققت نموًا اقتصاديًا بلغت نسبته 6.8% بنهاية الربع الثالث لـ 2021.

وتعتبر هذه النسبة إنجازًا طال انتظاره، خاصةً أن المملكة سجلت من خلالها أعلى معدل للنمو منذ عام 2012، وهذا بفضل الصعود الذي سجلته الأنشطة النفطية وغير النفطية.

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