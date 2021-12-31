بعد عودة الإجراءات الاحترازية.. «شؤون الحرمين» توعي منسوبيها برسائل نصية

الرياض - محمد عبدالله - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، بإرسال رسائل توعوية لمنسوبي الرئاسة بهدف تطبيق الوقاية والحفاظ على سلامة الجميع بعد رفع سقف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتضمنت الرسائل النصية، حث منسوبي الرئاسة على سرعة أخذ الجرعة التنشيطية، والحرص على التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتغطية الفم والأنف بمنديل ورقي عند السعال أو العطاس.

وقال وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، عادل الأحمدي، إن الوكالة تسعى عبر الرسائل النصية لتوعية منسوبي الرئاسة من مخاطر انتشار فيروس كورونا؛ لان التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية يؤدي إلى الإصابة بالفيروس.

وأضاف الأحمدي، أن التوعية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية الاجتماعية وذلك أن التهاون بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يؤدي إلى زيادة نسب الإصابة في المجتمع، ولذلك يجب التشديد على تطبيق الاحترازات لسلامة الجميع.

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