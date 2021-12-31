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اليوم.. «مثلث سماوي» يزيِّن سماء المملكة.. وفلكية جدة تكشف التفاصيل

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن تكون مثلث سماوي، اليوم الجمعة، يزين سماء ، مشيرة إلى أنه سيكون قبل شروق الشمس.

وقال الحساب الرسمي للجمعية الفلكية بجدة عبر موقع «تويتر»: «سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 انتظام هلال القمر المتناقص وكوكب المريخ والنجم قلب العقرب في مثلث سماوي يزين الأفق الشرقي».

ونشرت فلكية جدة صورة توضح ما ستكون عليه سماء المملكة اليوم الجمعة معلقة: «هلال القمر والمريخ (أسفل يسار) وقلب النجم قلب العقرب (أسفل يمين)، كما ستكون صباح الجمعة».

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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