«المياه الوطنية»: إيقاف الضخ بالشبكة القديمة وتشغيل أخرى حديثة في عدد من قرى أبوعريش

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عددٍ من قرى محافظة أبوعريش، ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 1 يناير، والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل؛ لإيصال المياه المحلاة.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في قرى: الخزنة، والعروس، والمحاضين، والخضراء الشمالية، والخضراء الجنوبية، وفلس، والبيض، بأخذ الاحتياطات اللازمة، والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل، ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى من لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب إيصال مياه عبر القنوات الرقمية.

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