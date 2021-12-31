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«المياه الوطنية»: إيقاف الضخ بالشبكة القديمة وتشغيل أخرى حديثة في عدد من قرى أبوعريش

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عددٍ من قرى محافظة أبوعريش، ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 1 يناير، والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل؛ لإيصال المياه المحلاة.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في قرى: الخزنة، والعروس، والمحاضين، والخضراء الشمالية، والخضراء الجنوبية، وفلس، والبيض، بأخذ الاحتياطات اللازمة، والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل، ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى من لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب إيصال مياه عبر القنوات الرقمية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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