الارشيف / اخبار السعوديه

بالفيديو.. اكتشفه يوم زفاف ابنته.. «البدر» يعلن تفاصيل علاجه من السرطان

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشف الطبيب أحمد البدر، عن تفاصيل إصابته بسرطان الرئة ورحلة علاجه من المرض، مشيرًا إلى أنه اكتشف إصابته بالمرض الخبيث يوم زفاف ابنته.

وقال البدر، في تصريحات لقناة «روتانا»: «اكتشفت إصابتي بالورم الخبيث يوم زفاف ابنتي، وكان اليوم صعب بشكل كبير».

وأضاف: «بدأت بعمل الفحوصات والتحاليل، وكان الورم يتضاعف بشكل كبير، وبدأنا العلاج ثم بدأ الأمر بالتحسن بعد ذلك بعد المواظبة على العلاج».

وتابع: «رضيت بقضاء الله وأخذت الموضوع بشكل إيجابي وابتسامة، وقررت مواجهة المرض والسير على نصائح الأطباء، وعائلتي كانت تشعر بخوف كبير، لكن تعاملنا مع الأمر ورضينا بقضاء الله».

 

 

اقرأ أيضًا:

طبيب يحذر من قدرة الشاي الساخن على مضاعفة مخاطر الإصابة بالسرطان

توابل تحارب السرطان وتخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 25٪

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا