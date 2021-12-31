شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تخفض أعداد الحضور لحفلة عمرو دياب إلى النصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم مساء اليوم الخميس ضمن حفلات موسم الرياض 2021.

وأعلنت الشركة المنظمة عن تخفيض أعداد الحضور للحفلة إلى أكثر من النصف وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي في الحفل.

وصرح محمد زكي حسنين عضو اللجنة الفنية لهيئة الترفيه أن الشركة بادرت بتفعيل الإجراءات الاحترازية في الحفل حرصًا على سلامة الحضور والمنظمين وتحقيقا للتباعد الاجتماعي من خلال إلغاء فئة الوقوف وتخفيض الطاقة الاستيعابية للحفل من 9 آلاف زائر إلى 4 آلف زائر وتحقيق المسافة الآمنة بين المقاعد.

وأكد حسنين أن الشركة تولي صحة الحضور أهمية كبيرة حرصا على سلامتهم وتشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المسرح، وأشار إلى أن الشركة قامت بإرجاع 95٪ من التذاكر الملغاة.

وأضاف حسنين "حفل الفنان عمرو دياب سيكون استثنائيًا يليق بقيمته الفنية خصوصا وأن الجماهير تنتظره منذ بداية موسم الرياض، لذلك تم اختيار ختام العام الحالي ليكون موعدا للحفل" مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتحضيرات كبيرة مع الفنان استمرت لشهرين كاملين.