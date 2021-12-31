شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد اجتماعها التاسع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة المتابعة السعودية القطرية، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، أمس، الاجتماع التاسع للجنة المنبثقة عن بيان العلا الصادر عن قمة العلا بتاريخ 5/ 1/ 2021م.‏ وترأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، ومن الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري السفير علي الهاجري، وذلك استكمالا لأعمال واجتماعات اللجنة السابقة، وإنفاذا لما تضمنه بيان العلا ووفقا لتوجيهات قيادتي البلدين - حفظهما الله -، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.