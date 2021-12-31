شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس الشاحنات على طريقي «أبو حدرية» و«الظهران - الجبيل» صداع مزمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وتواصلت (اليوم) مع المتحدث الإعلامي بمرور المنطقة الشرقية، العقيد منصور الشكرة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29 /‏ 9 /‏ 1434هـ القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها. وذكر أن طريقي «الظهران - الجبيل» و«أبو حدرية» مغطيان من قبل إدارة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، وبالإمكان توجيه الاستفسار لهم.

وفي المقابل تواصلت ”الخليج 365” مع المسؤول الإعلامي لأمن الطرق بالمنطقة العقيد متعب الرشيدي، وأفاد بأنه جار الرد على الاستفسارات الصحفية خلال الفترة القادمة.

«أمن الطرق»: الرد خلال الفترة القادمة

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من ازدحام الشاحنات والآليات الثقيلة على طريقي «أبو حدرية» و«الظهران - الجبيل»، وعدم التزام السائقين بالأوقات المحددة وتواجدهم خلال ساعات الذروة، ما يزيد من معاناة سائقي السيارات الصغيرة. وشهد طريق أبو حدرية أمس، وقوع حادث لشاحنة، ما أسفر عن تكدس السيارات على امتداد الطريق باتجاه الجبيل، وناشد المواطنون الجهات الحكومية المعنية بالتدخل السريع لحل أزمة التكدس، وخاصة الشاحنات المتعطلة على جنبات الطريق، والتي تعتبر هي المسبب الرئيسي للازدحام، وأشاروا إلى استخدام بعض سائقي الشاحنات الطرق الفرعية بين الأحياء السكنية في محاولة منهم للتهرب من الرقابة والمحاسبة، مطالبين بتشديد الرقابة على السائقين غير الملتزمين بإجراءات السلامة المرورية، مع مخالفة الشاحنات التي تفتقر إلى مواصفات الأمن والسلامة، وخاصة الأحمال الزائدة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو لجنة السلامة المرورية، بندر الجابري، ضرورة وجود الجهات المعنية «المرور، وأمن الطرق، ونجم»، على امتداد طريقي «أبو حدرية» و«الظهران - الجبيل» بهدف التدخل السريع لأي عطل أو حادث قد يقع على امتداد الطريقين، واقترح استخدام دراجات نارية لتحقيق التدخل والاستجابة السريعة وفتح الاختناقات المرورية التي تحصل جراء تلك الحوادث أو الأعطال من قبل المركبات سواء صغيرة أم كبيرة.